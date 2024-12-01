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В Военведе в Ростове отключили отопление в десяти многоквартирных домах на всю ночь

В Военведе в Ростове отключили отопление в десяти многоквартирных домах на всю ночь
В Ростове в микрорайоне Военвед отключили отопление в десяти многоквартирных домах. Коммунальная авария произошла вечером 1 декабря.

Как сообщает и. о. регионального министра ЖКХ Сергей Орлов, причиной отключения стал дефект на теплотрассе в районе Таганрогского шоссе, 116. В связи с этим сотням ростовчан приходится мерзнуть в своих квартирах по улице Таганрогское шоссе, 116; 116а; 116/1; 116/2; 116/3; 116/4; 116/5; 116/6; 114 и 118/2.

Аварийная бригада работает над устранением коммунальной проблемы. Однако людям придется всю ночь греться под несколькими одеялами и включать электрические обогреватели. При температуре воздуха ниже нуля на улице многоквартирные дома без теплоснабжения быстро остывают, в квартирах становится очень холодно.

- Завершить работы планируют 2 декабря в 05:00, - добавил Сергей Орлов.

Отметим, что улицы Оганова и Тимошенко также частично находились без тепла.
Фото: Дондей
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