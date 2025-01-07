На улицах Гуково царит мусорный апокалипсис

- Компания уже получила 6 предупреждений от МинЖКХ, предложение о расторжении контракта. Но ситуация не улучшается, жалобы жителей продолжают поступать, - заявил Юрий Слюсарь.

Фото: РостовРу

В городе Гуково Ростовской области на улицах лежат горы мусора с человеческий рост. Читатели Donday прислали фотографии мусорного апокалипсиса 7 января.Как сообщили местные жители, мусорные отходы накапливаются уже более семи дней. За это время горожане не наблюдали ни одного мусоровоза, который бы попытался вывезти хотя бы часть отходов. Люди считают, что местному оператору «Экострой-Дон» нет до этого никакого дела.Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил отвратительную работу «Экострой-Дона». На встрече с руководством компании 2 декабря он принял решение о расторжении контракта.Власти Ростовской области обратились в суд с иском о прекращении сотрудничества с крупным региональным оператором.По всей видимости, оператор решил напоследок получить чистую прибыль. С жителей собрали оплату, но мусор так и не убрали. На фото можно увидеть гору бытовых отходов на улице Крупской, рядом с домом № 6.Важно отметить, что компания получает прибыль не только от платежей, которые вносят жители, но и от крупных субсидий из регионального бюджета. Например, в 2024 году на эти цели было выделено 2,4 миллиарда рублей.С 2018 года компания «Экострой-Дон» выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 13 муниципальных образованиях Ростовской области. В этот список входят такие города, как Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий и Константиновский районы.За время работы компания получила множество негативных отзывов о своей деятельности.