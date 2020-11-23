На Украине запретили въезд с российским паспортом, выданным в Ростовской области

Украинские власти запретили въезд в страну владельцам паспортов РФ, выданных жителям Крыма и Донбасса, с пропиской в Ростовской области. Соответствующее распоряжение 25 ноября принял кабинет министров Украины.В мае 2019 года кабмин принял документ с перечнем управлений МВД России и Крыма по выдаче паспортов РФ, действие которых Украина не признает. Новый документ расширил это постановление, добавив еще несколько районов. Туда попали Краснодарский край и Ростовская область.Получается, что документы граждан России с пропиской в Краснодарском крае или Ростовской области будут считаться недействительными на территории Украины.Однако непонятно, как быть гражданам РФ, прописанным на Дону задолго до военных действий на Донбассе. Будет на них распространяться этот запрет или нет, пока не известно.В апреле 2019 года президент РФ подписал документ об упрощении жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ. Упрощенный порядок действует как для жителей Донбасса, которые проживают там сейчас, так и для тех, кто уже уехал, но до 2014 года был там прописан.