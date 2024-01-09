На трех трассах в Ростовской области восстановили движение после метели

Фото: Соцсети.

В Ростовской области восстановили движение на трех трассах. Об этом сообщили в донском Управлении Госавтоинспекции.С 23:15 8 января открыли движение на автодороге Морозовск - Цимлянск - Волгодонск (ограничение было на 62-м километре от Морозовска). С 3:30 открыли движение по автодороге Кашары - Милютинская - Морозовск (на участках в Морозовском и Милютинском районах). С 6:30 9 января открыли трассу Волгоград - Каменск в Каменском районе.О ситуации на трассе М-4, где также затруднено движение, пока нет информации. На трассах развернули пункты обогрева, а спасатели вытаскивали с помощью техники из заснеженных сугробов машины.