В Ростовской области возобновлено движение по трем участкам трасс

В Ростовской области возобновили движение по трассам, где были введены ограничения. Из-за сильного снегопада, обрушевшегося на донской регион утром 13 января, было ограничено движение на трех участках.Это две автодороги в Морозовском районе: Морозовск - Цимлянск - Волгодонск (с 0-го по 62-й километр) и Кашары - Первомайское - Милютинская - Морозовск (с 48-го по 113-й километр). Также была перекрыта трасса в Кашарском районе Кашары - Первомайская - Милютинская - Морозовск с 0-го по 48-й километр.Как сообщили в донской автоинспекции, ограничения сняты в 16 часов 13 января. При этом водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе. В ночь с 13 на 14 января в Ростовской области прогнозируется сильный ветер, осадки в виде дождя и снега. Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасные скорость и дистанцию. Пешеходам также следует быть внимательнее: иметь на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.