На закрытых из-за снегопада в Ростовской области трассах восстановили движение

В Ростовской области открыли движение на двух трассах, где было введено ограничение из-за снегопада. Об этом 18 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Как ранее сообщалось, из-за сильной метели и ветра на двух трассах донского региона ввели ограничение для движения общественного транспорта и большегрузов. Закрытыми оказались с 21-го по 81-й километр автодорога Котельниково - Песчанокопское, а также с нулевого по 50-й километр трасса Волгодонск - Зимовники. К 14 часам 18 ноября неблагоприятные погодные условия прекратились, и трассы открыли для движения.Напомним, Ростовскую область замело снегом утром 16 ноября. Сначала снегопад пришел в северные районы региона, позже метель нагрянула и в донскую столицу. Сейчас все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности в ожидании очередного ухудшения погоды.