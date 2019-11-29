На трассе Волгоград-Сальск ухудшится состояние дороги



Ситуация на дороге трассы Волгоград-Сальск усугубится. В ближайшие часы 3 декабря погода ухудшится. Ожидается снег и обледенение дорожного полотна.



Спасатели просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. В нелетную погоду лучше пристегнуться, избегать необдуманных маневров и обгонов.



Чтобы не стать жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам лучше не выходить на улицу. Особенно проигрывают автомобилистам пешеходы. Если первые могут «переобуть» машину в зимнюю резину, то у вторых велик риск падения и травматизма.