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На дорогах в донском регионе усугубится ситуация из-за тумана и мокрого снега

На дорогах в донском регионе усугубится ситуация из-за тумана и мокрого снега
На дорогах в Ростовской области усугубится ситуация из-за тумана и мокрого снега. 31 января в регионе ухудшится погода.

По данным донского ГУ МЧС, утром 31 января прогнозируют усиление ветра до 10 метров в секунду, туман и мокрый снег. При этом температура воздуха составит ночью -2…-3°, при прояснениях - до -5°; днём - 0…+5°, по югу - до +8°.

Из-за этого возможно увеличение количества происшествий. Водителей просят соблюдать ПДД и быть предельно внимательными во время движения.

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