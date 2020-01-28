На дорогах в донском регионе усугубится ситуация из-за тумана и мокрого снега



На дорогах в Ростовской области усугубится ситуация из-за тумана и мокрого снега. 31 января в регионе ухудшится погода.



По данным донского ГУ МЧС, утром 31 января прогнозируют усиление ветра до 10 метров в секунду, туман и мокрый снег. При этом температура воздуха составит ночью -2…-3°, при прояснениях - до -5°; днём - 0…+5°, по югу - до +8°.



Из-за этого возможно увеличение количества происшествий. Водителей просят соблюдать ПДД и быть предельно внимательными во время движения.