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Из-за гололеда и тумана водителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах

Из-за гололеда и тумана водителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах
Из-за гололеда и тумана водителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах. Ухудшение погоды может произойти в субботу и воскресенье.

На выходных прогнозируется резкий перепад температуры. Из-за этого трассы может окутать туман, асфальт может обледенеть. Такие метеоусловия могут осложнить ситуацию на дорогах.

Водителей просят быть внимательными во время управления автомобилем. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Кроме того, лучше воздержаться от опасных маневров.

Проявить бдительность советуют пешеходам. ГИБДД просит жителей быть осторожными рядом с проезжей частью.

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