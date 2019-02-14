Из-за гололеда и тумана водителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах



Из-за гололеда и тумана водителей Ростовской области просят быть внимательными на дорогах. Ухудшение погоды может произойти в субботу и воскресенье.



На выходных прогнозируется резкий перепад температуры. Из-за этого трассы может окутать туман, асфальт может обледенеть. Такие метеоусловия могут осложнить ситуацию на дорогах.



Водителей просят быть внимательными во время управления автомобилем. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Кроме того, лучше воздержаться от опасных маневров.



Проявить бдительность советуют пешеходам. ГИБДД просит жителей быть осторожными рядом с проезжей частью.