На трассе Ростов - Таганрог - граница с ДНР откроют две новые полосы для движения

УПДОР «Москва-Волгоград»

На трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области откроют две новые полосы. Информацию об этом сообщает УПДОР «Москва-Волгоград».По данным ведомства, дорожники решили открыть проезд для транспорта на участке с 40-го по 44-й километр. Движение будет осуществляться по временной схеме по всем четырем полосам. Такое решение приняли в связи с ростом трафика, чтобы увеличить пропускную способность трассы.Добавим, что проезжую часть открыли раньше завершения срока дорожных работ. Капремонт участка с 36-го по 45-й километр начался еще в 2022 году. После его завершения пропускная способность на участке должна вырасти до 37 тысяч автомобилей в сутки.