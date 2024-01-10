Водитель грузовика пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

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Стали известны подробности ДТП в Ростовской области на М-4 «Дон». Авария случилась 10 января в Миллеровском районе.Около 17:30 водитель грузовика марки «Вольво» ехал в сторону Москвы. Рядом с хутором Ленина он потерял управление и врезался в отбойник. От удара многотонная машина опрокинулась на бок. Транспорт частично перекрыл движение в северном направлении.Как сообщили в региональном УГИБДД, 42-летний водитель «Вольво» получил травмы. Его доставили в медицинское учреждние. Спустя несколько часов после ДТП фуру убрали с проезжей части.