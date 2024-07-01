На СВО без вести пропал 46-летний боец из Ростовской области

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В ходе спецоперации без вести пропал 46-летний боец из города Шахты Ростовской области. Сергей Кан бесследно исчез около двух недель назад.Мужчина закреплен за воинской частью 84839 в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. Последний раз он связывался с близкими 17 июня из пгт Петровки (ДНР).Родственники обеспокоены ситуацией и просят помощи в поисках. Согласно ориентировкам, у Сергея Кана есть татуировка на левом плече (изображен узор). Кроме того, из-за ранения могут быть проблемы с левой ногой.Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут необходимые сведения семье пропавшего.