В Суворовском дороги раскрошились спустя два месяца после ямочного ремонта

В Ростове после ямочного ремонта дороги асфальт буквально рассыпался. О некачественной работе дорожников в Октябрьском районе Rostov.ru рассказал один из местных жителей - Денис Пашнин.Мужчина вместе с семьей живет недалеко от Суворовского. Каждый день ему приходится проезжать по убитой дороге на работу, а в учебное время еще и возить дочь в школу. Ухабы и куски раскрошенного асфальта на улице Сосновой преследуют местных жителей практически всю дорогу.- Объехать эту улицу нельзя, - поделился Денис Пашнин. - Она единственная связывает с центром и выездом из города.Аналогичная ситуация сложилась на улице Петренко и Вавилова - от Орбитальной до Платона Кляты.В начале июня ростовчанин отправил запрос в администрацию города. Как выяснилось, дороги подлатали в рамках общего ямочного ремонта, который проводили весной по поручению главы региона.Напомним, тогда сити-менеджер города обещал решить проблему неровностей на дорогах к 1 мая. Однако залатать все дороги за короткий срок оказалось нереально физически. Ремонт затянулся, а структуры, отвечающие за работы, судорожно бросились ускорять процесс. Вот только чиновники не учли, что быстро - не значит качественно. Не исключено, что после такого ремонта на скорую руку осенью снова придется выделять деньги на ликвидацию неровностей.- Была техника, велись работы, - поделился ростовчанин. - Дорожное покрытие переложили, но, как оказалось, все впустую.Буквально через месяц-два от ремонта не осталось и следа: асфальт начал крошиться, снова появились ямы, а часть покрытия размыло обильными дождями.На пересечении улицы Сосновой с Торговым проспектом и вовсе ничего не отремонтировано. Оказалось, что перекресток бесхозный. В администрации пообещали установить права собственности. Однако точной даты решения проблемы не назвали. Пришлось уточнять отдельным запросом. Тогда специалисты МКУ «ДИСОТИ» («Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону») заверили, что вместе с подрядчиком проверят и в случае выявления дефектов исправят.Прошло три недели, а ситуация не изменилась. Денис Пашнин написал запрос в прокуратуру Октябрьского района с просьбой проверить работу администрации на коррупционные действия при выборе подрядчика на ремонт дорог. 1 июля мужчину пригласили в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Посмотрев снимки убитой дороги, специалисты начали доследственную проверку. Однако результаты ее пока не известны. Остается лишь гадать, будут ли наказаны ответственные за ремонт, после которого снова нужно латать дороги. Если по всей области качество проезжей части такое же, как и в Октябрьском районе, на ремонт можно тратить миллиарды рублей каждые несколько месяцев. Неужели бюджет нашего региона настолько резиновый? Или же кто-то действительно отмывает деньги, не затрачиваясь на качественные материалы и профессиональных рабочих?