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После ремонта дороги в Ростове автомобиль провалился в яму

После ремонта дороги в Ростове автомобиль провалился в яму
В Ростове машина провалилась колесом в яму. Случай произошел в районе улицы Стабильной 30 ноября.

Местные жители рассказали, что недавно здесь коммунальщики перерыли дорогу. Затем они засыпали ямы песком и уехали. Как только на город обрушились дожди, вода размыла весь песок. Один из проезжающих автомобилей угодил в настоящую ловушку – его переднее колесо провалилось под землю.

Автомобилист не смог самостоятельно вызволить машину, так что ему пришлось оставить ее посреди дороги и ждать приезда помощи.

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