После ремонта дороги в Ростове автомобиль провалился в яму



В Ростове машина провалилась колесом в яму. Случай произошел в районе улицы Стабильной 30 ноября.



Местные жители рассказали, что недавно здесь коммунальщики перерыли дорогу. Затем они засыпали ямы песком и уехали. Как только на город обрушились дожди, вода размыла весь песок. Один из проезжающих автомобилей угодил в настоящую ловушку – его переднее колесо провалилось под землю.



Автомобилист не смог самостоятельно вызволить машину, так что ему пришлось оставить ее посреди дороги и ждать приезда помощи.