У пса с жуткими травмами после ДТП под Азовом обнаружили новые заболевания

У пса с жуткими травмами после ДТП из Азова обнаружили новые заболевания. Как сообщает портал DonDay, ссылаясь на информацию приюта «Феникс», у животного обнаружили новые заболевания.

Начало марта стало для Тайсона трагическим: он попал под колеса автомобиля в Кулешовке. Водитель, проявив милосердие, не бросил несчастного пса умирать на дороге, а попытался оказать ему помощь, обращаясь в местные ветеринарные клиники. Однако сложный характер полученных травм оказался не под силу медикам, и тогда неравнодушный мужчина принял решение обратиться в приют «Феникс».

Волонтеры приюта незамедлительно организовали транспортировку Тайсона в Ростов-на-Дону, где псу предстояла сложная операция. 18 марта ветеринары успешно провели процедуру остеосинтеза, установив псу пластину для восстановления целостности кости. Казалось, что после операции Тайсон пойдет на поправку.

Но, к сожалению, радость от успешного хирургического вмешательства была недолгой. Вскоре после операции состояние Тайсона резко ухудшилось: он отказался от пищи, а ветеринары выразили серьезные опасения, заподозрив у пса пироплазмоз. Это опасное заболевание, вызываемое паразитами, приводит к разрушению эритроцитов, развитию анемии и сильной интоксикации организма.

- Помимо того, что он попал в ДТП, он был весь просто усеян клещами… Пока мы решали проблему с переломом, подоспело другое горе, – с тревогой делятся волонтеры приюта.

Сейчас Тайсон находится под круглосуточным наблюдением ветеринарных специалистов. Приют «Феникс» продолжает бороться за его жизнь, надеясь на благоприятный исход и скорейшее выздоровление пса, который уже пережил столько испытаний.
Фото: приют Феникс
