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На обслуживание Ростовского кладбища потратят 9,5 миллиона рублей

На обслуживание Ростовского кладбища потратят 9,5 миллиона рублей
На содержание и обслуживание Ростовского кладбища выделят более 9 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Служба городских кладбищ». В документах указано, что подрядчику нужно расчищать территорию от кустарников, сорняков, подметать тротуары и дороги с помощью специальной техники. Зимой — убирать снег и посыпать дорожки противогололедными материалами. Осенью придется уделить внимание и опавшим листьям. Помимо всего прочего, необходимо периодически собирать и вывозить мусор, в том числе старые венки.

Работы продлятся с 1 апреля до 25 декабря 2024 года. За поддержание чистоты и порядка в течение восьми месяцев подрядчику готовы заплатить 9,54 миллиона рублей из бюджета Ростова-на-Дону.

Ранее на сайте государственных закупок появился тендер на аналогичные работы на Северном кладбище. Там за обслуживание и содержание территории захоронений заплатили 24,3 миллиона рублей.
Фото: Rostov.ru.
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