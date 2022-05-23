На содержание двух кладбищ в Ростове потратят более 20 миллионов рублей

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Из бюджета Ростова выделят более 20 миллионов рублей на содержание двух кладбищ. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Большую часть денег (12 миллионов рублей) потратят на содержание Северного городского кладбища на улице Орбитальной, 1. Еще 11,6 миллиона направят на содержание Ростовского кладбища, расположенного в селе Большие Салы Мясниковского района.От подрядчика требуется убирать территорию от пыли, грязи, мусора, снега, наледи, грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований, а также подметать и мыть тротуары и дороги, выкашивать сорняки и удалять все отходы. При этом устраивать свалки там запрещено, поэтому придется организовать регулярный вывоз мусора. Также зимой придется посыпать дороги песком.В обязанности исполнителя входит и уход за зелеными насаждениями. Нужно следить за газонами, убирать опавшие листья осенью и полоть лунки.Следить за порядком на кладбищах нужно до 31 декабря. Это обойдется в 23,6 миллиона рублей. Деньги на содержание кладбищ направят из городского бюджета.