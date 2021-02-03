На содержание и озеленение «Ростов Арены» потратят почти 68 млн рублей

Управление благоустройства Кировского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется наведением порядка и поддержанием чистоты на «Ростов Арене». Соответствующая закупка появилась на сайте госзакупок 3 февраля.Сумма контракта составляет 67,9 миллиона рублей. Источником финансирования выступает бюджет города. За эти средства подрядная организация должна будет заниматься уборкой снега с территории стадиона зимой и заниматься озеленением и поддержанием чистоты летом. В частности, особое внимание будет уделяться озеленению.Несколько лет назад потраченные на зеленые насаждения деньги «высохли» вместе с этими самыми насаждениями. Ростовчане жаловались, что территория Левобережного парка и прилегающая к стадиону превратились в пустырь - высохший газон и опавшие листья. Несмотря на многомиллионные средства, потраченные на удобрения и полив насаждений, территория стадиона стала выглядеть убого.Остается надеяться, что новый подрядчик будет более ответственно относиться к своей работе. Заявки на участие в тендере принимают до 24 февраля.