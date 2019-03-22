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Содержание Кировского района обойдется Ростову более чем в 25 млн рублей

Содержание Кировского района обойдется Ростову более чем в 25 млн рублей
Содержание и озеленение Кировского района обойдется Ростову более чем в 25 миллионов рублей. Управление благоустройства через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Максимальная цена контракта - 25 940 059 рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

В документации прописано, что победителю конкурса нужно будет до конца года следить за порядком в районе. На плечи исполнителя лягут уборка снега, посыпка дорожек песком, вывоз мусора, мойка урн, подметание дорожек, полив клумб и цветников, а также покос травы.

Подать заявку на участие в тендере можно до 17 апреля. Победитель станет известен через два дня.

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