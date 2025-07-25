На «Самбекских высотах» открыли стенд в память о ленинградцах, освобождавших Ростовскую область

Фото: ЗС Ростовской области.

В Ростовской области на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 24 июля состоялся молодежный форум «Историческое наследие — богатство народа». В рамках форума Молодежные парламенты при Заксобрании Ростовской области и города Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве.- Для нас самое главное – не только то, чтобы молодые парламентарии двух наших регионов сотрудничали, но и то, чтобы они вовлекали в свою деятельность как можно больше молодых людей, живущих в Ростовской области и Санкт-Петербурге. Наша молодежь должна знать не только о том, что происходило на их родине, но и о том, что происходило на всей огромной территории нашей страны, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Перед началом работы форума спикер донского парламента Александр Ищенко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты региональных и молодежных парламентов возложили цветы к мемориалу Славы и памятнику советскому солдату — победителю. Затем для гостей из северной столицы провели экскурсию по военно-историческому музейному комплексу Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».В экспозиционном зале «Прорыв Миус-фронта» председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга торжественно открыл интерактивный информационный стенд в память о жителях Ленинграда, принимавших участие в боях за освобождение Ростовской области. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге была установлена памятная плита в честь жителей Ростовской области – защитников блокадного Ленинграда.- Тут полностью отражена вся историческая правда, которая сохраняет наш великий народ. Для нас, ленинградцев, очень важно и приятно, что в Ростовской области открылся стенд в честь защитников донского региона, которые были рождены в Ленинграде. Мы чтим память защитников блокадного Ленинграда. Так, только из Ростовской области на защиту города на Ниве встали порядка 20 тысяч красноармейцев, шесть тысяч из которых так и не вернулись на донскую землю, - подчеркнул Александр Бельский.В качестве приглашенного гостя на форуме выступила жительница блокадного Ленинграда Лариса Артюхина, которая уже долгое время проживает в Ростовской области. Блокадница уверена, что будущее страны стоит именно за молодежью. Она рассказала, насколько важно сохранить историческую память о тяжелых событиях Великой Отечественной войны, особенно среди молодого поколения.В рамках форума участники обменялись опытом реализации проектов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения, а также обсудили новые форматы исторического просвещения для детей и молодежи. По словам председателя Молодежного парламента при ЗС Ростовской области Владимира Дьяченко, сохранение исторической памяти для молодого поколения играет базовую роль.- Если мы не будем помнить и чтить память и людей, которые подарили нам мирное небо над головой, то у молодежи в таком случае нет будущего. Именно поэтому мы делаем проекты и проводим форумы, которые позволяют собрать молодежь из разных регионов. В рамках мероприятий мы говорим о важности сохранности исторической памяти, а также о возможности передачи ее будущим поколениям, - подчеркнул Владимир Дьяченко.