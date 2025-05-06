Глава донского парламента: «Историческая память сохраняет нашу Родину как сильное, справедливое и великое государство»

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В историческом парке «Россия – моя история» состоялось пленарное заседание форума «Наша история – наша Победа», инициированного Председателем Законодательного Собрания Ростовской области Александром Ищенко. В мероприятии приняли участие депутаты донского парламента, представители регионального министерства образования, ведущих вузов Ростовской области, депутаты Государственной Думы, Молодежного парламента, волонтеры и студенты.Как рассказал Александр Ищенко, исторический форум призван вызвать интерес к истории нашей страны, в доступной и понятной форме передать историческую память о России, а также дать возможность донести правдивые, объективные факты о войне, память о которых мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям.- Очевидно, что прошлые поколения должны передавать своим потомкам самое главное — культурный и исторический код. Наша задача проста, с одной стороны, — это пробудить интерес к истории Отечества, истории войны в наших молодых активных ребятах, а с другой стороны — понять, какими современными формами, языком, с какими современными возможностями можно достучаться до сознания наших молодых людей. Они же все разные, и это очень многосложная и технологически непростая задача — образ Победы, образ победителя преподнести новому поколению. Для решения этой задачи, был проведен этот форум, - рассказал Александр Ищенко. - В итоговой резолюции собраны рекомендации, что должны делать органы власти, органы совместного самоуправления, вузы, молодежные организации, волонтеры. Что они должны делать, чтобы наша историческая память о Великой войне и в широком смысле вообще об истории России передалась будущему поколению. Чтобы эта нить, которая связывает нас с тысячелетней историей Отечества, не прервалась в будущем. Именно эта нить и сохраняет нашу родину, наше Отечество, как сильное и справедливое великое государство.Весь исторический форум включил в себя семь дискуссионных площадок, которые прошли на базе высших учебных заведений Ростовской области. Особенностью форума стало активное участие студентов и молодых исследователей. Как отметила председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политик Ирина Жукова, 80% участников дискуссионных площадок – молодежь, которая не только готовит доклады, но и предлагает законодательные инициативы. Молодые люди активно включались в работу на каждой дискуссионной площадке, озвучивали свои идеи и инициативы.Открытием форума стало участие Ростовского государственного медицинского университета. Александр Ищенко поблагодарил за неравнодушное отношение и выразил уверенность, что вуз станет одним из флагманов форума. Ведь врач — это также гражданин своей страны, и он должен занимать активную позицию. В рамках форума в РостГМУ обсудили преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны и их современные аналоги. Студенты-медики решительно осудили любые проявления фашизма и неонацизма. Они подчеркнули необходимость сохранения исторической правды о геноциде советского народа и выразили готовность активно бороться с попытками фальсификации исторических событий.- Мне кажется, никогда не много говорить о Великой Победе. Особенно когда мы видим, что происходит с переоценкой роли народа-победителя, советского народа в мировом сообществе. Очень важно, чтобы молодежь стала твердой стеной на защиту той Победы, которую ей передали их прадеды. Поэтому я очень рада, что на этом форуме в основном молодежная аудитория. Та аудитория, которая объединяется вместе с нашим Президентом вокруг сохранения исторической памяти, - отметила депутат Госдумы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина.Инициативы, которые участники форума предложили в рамках форума, вошли в резолюцию для дальнейшей работы в Законодательном собрании Ростовской области.Учитывая масштаб мероприятия и его значительное влияние на историческое наследие России форум «Наша история - наша Победа» было решено сделать ежегодным.