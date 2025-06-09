На Ростовскую область обрушится мощная магнитная буря

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В Ростовской области ожидается новая сильная геомагнитная буря. Согласно информации, предоставленной экспертами из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, трехчасовое геомагнитное возмущение класса G1 начнется в регионе в 9 утра 9 июня.По предварительным расчетам ученых, первые признаки нестабильности в магнитосфере Земли проявились примерно в 3 часа ночи, когда солнечная активность достигла показателя кр=4. Наибольшая интенсивность бури прогнозируется в утренние часы, с 9:00 до 12:00, когда магнитное поле Земли будет наиболее подвержено колебаниям.После полудня ожидается некоторое снижение геомагнитной активности, и магнитосфера вернется в стабильное состояние, которое сохранится до вечера 12 июня.