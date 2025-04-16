На Ростовскую область обрушилась магнитная буря класса G-2

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

В Ростовской области отмечена мощная геомагнитная буря, интенсивность которой достигла 7 баллов. Эти сведения были опубликованы Лабораторией солнечной астрономии, которая опиралась на свои предварительные расчёты.По имеющейся информации, начальные признаки геомагнитных колебаний проявились 16 апреля в 3 часа ночи. В первой половине дня, с 6 до 9 часов утра, интенсивность геомагнитных колебаний превысила шесть баллов, почти достигнув семибалльной отметки.По оценкам специалистов, нестабильное состояние магнитосферы Земли сохранится на протяжении всего дня. Прогнозируется новая волна возмущений, которая стартует в 21:00 и завершится к 6:00 утра 17 апреля, но ее сила будет слабее, не превышая 5 баллов.Ожидается, что геомагнитная обстановка нормализуется только после 18:00.В эти дни возможно ухудшение самочувствия. Ростовчане могут почувствовать сильную головную боль, тошноту, усталость. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок, не употреблять тяжелую пищу и кофе.