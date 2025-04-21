На ростовчан обрушатся мощные магнитные бури уровня G-2

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Начиная с 22 апреля, Ростовскую область ожидает период интенсивных геомагнитных возмущений. Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Ростовской области прогнозируется трехдневный период повышенной геомагнитной активности.По оценкам специалистов, во вторник, 22 апреля, после полудня в регионе возрастет солнечная активность. В период с 12:00 до 18:00 над Ростовской областью ожидается геомагнитное возмущение, достигающее уровня G1.23 апреля геомагнитный индекс поднимется до значения G2 (Kp=6). В четверг, 24 апреля, для донского региона прогнозируется мощная магнитная буря класса G5. К пятнице, 25 апреля, интенсивность солнечной активности начнет идти на спад. В этот день еще ожидается возмущенная магнитосфера, однако к вечеру она вернется к своим обычным показателям.В эти дни многие жители Ростовской области могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможны такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и общая слабость. Медики советуют избегать серьезных физических нагрузок и не употреблять жирную пищу. Нужно больше гулять на свежем воздухе и отказаться от кофе.