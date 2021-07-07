В ближайшие сутки Ростовскую область накроют сильные дожди и ураганный ветер

В Ростовской области вновь прогнозируют грозы с ливнями и сильным ветром. О неблагоприятных погодных условиях рассказали в МЧС по Ростовской области 9 июля.В ближайшее время ветер усилится до 23 метров в секунду. В некоторых муниципалитетах региона обильные осадки будут сопровождаться градом. Всем жителям области рекомендуют по возможности не выходить из дома, а также закрыть окна, двери и выключить все имеющиеся электроприборы.Если всё-таки пришлось выйти на улицу, следует сторониться деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Не стоит забывать и о сохранности автомобилей. Их необходимо оставлять только на специальных парковочных площадках. В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру: 112.