На Ростовскую область надвигаются ливни с грозами



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Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области в ближайшие сутки. В регион придут дожди с грозами.



Об изменении погоды сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. Смена циклона ожидается вечером 27 июня. К концу дня небо затянет тучами, а температура опустится на несколько градусов.

- Утром и до конца суток 28 июня, а также ночью и утром 29 июня местами по области прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, - сообщили в спасательном ведомстве, - порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.



В связи с резким ухудшением погоды, на Дону объявлено штормовое предупреждение. Жителей области просят не оставлять автомобили под рекламными щитами и слабозакреплёнными конструкциями. Во время грозы нельзя прятаться под деревьями.