Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер. Актуальной информацией о погодных условиях поделились в Росгидрометцентре.

Непогода начнётся 3 августа и будет продолжаться до 4 августа включительно. Синоптики обещают дождь, град и грозу. Скорость ветра дойдёт до 24 метров в секунду.

В такую погоду сотрудники МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дома. Однако если избежать этого не удастся, следует избегать линий электропередачи, высоких деревьев, столбов и прочих потенциально опасных объектов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.