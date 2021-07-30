В Ростовской области ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер. Актуальной информацией о погодных условиях поделились в Росгидрометцентре.Непогода начнётся 3 августа и будет продолжаться до 4 августа включительно. Синоптики обещают дождь, град и грозу. Скорость ветра дойдёт до 24 метров в секунду.В такую погоду сотрудники МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дома. Однако если избежать этого не удастся, следует избегать линий электропередачи, высоких деревьев, столбов и прочих потенциально опасных объектов.