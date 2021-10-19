На Ростовской АЭС отключен второй энергоблок из-за утечки пара

Из-за аварии на Ростовской АЭС отключили второй энергоблок. Происшествие случилось ночью 21 октября в Волгодонске.Сотрудники атомной электростанции заметили образование пара во втором энергоблоке. Оказалось, что произошел дефект сварочного шва, который относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Для проведения ремонтных работ энергоблок пришлось отключить, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно.- Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, - прокомментировали в пресс-службе Ростовской АЭС. - Энергоблоки № 3, № 4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности.О пострадавших в результате выброса пара нет информации.