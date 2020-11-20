На Ростовской АЭС отключили первый энергоблок

Первый энергоблок на Ростовской АЭС отключили 24 ноября. Около полудня сработала автозащита генератора, отключившая часть станции от сети, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.По состоянию на 14 часов мощность реакторной установки снижена до 10%. Специалисты отключили оборудование. Причины срабатывания автоматики, как и количество времени, необходимое для запуска энергоблока, пока не известно.Остальные три энергоблока работают по графику. На прилегающей территории и самой АЭС радиационный фон находится в норме.В начале октября четвертый энергоблок выводили из эксплуатации. В тот раз во время планового осмотра оборудования обнаружили трещину в системе аварийной подачи воды в парогенератор, но обстановку не объявили аварийной.