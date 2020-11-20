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На Ростовской АЭС отключили первый энергоблок

На Ростовской АЭС отключили первый энергоблок
Первый энергоблок на Ростовской АЭС отключили 24 ноября. Около полудня сработала автозащита генератора, отключившая часть станции от сети, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

По состоянию на 14 часов мощность реакторной установки снижена до 10%. Специалисты отключили оборудование. Причины срабатывания автоматики, как и количество времени, необходимое для запуска энергоблока, пока не известно.

Остальные три энергоблока работают по графику. На прилегающей территории и самой АЭС радиационный фон находится в норме.

В начале октября четвертый энергоблок выводили из эксплуатации. В тот раз во время планового осмотра оборудования обнаружили трещину в системе аварийной подачи воды в парогенератор, но обстановку не объявили аварийной.

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