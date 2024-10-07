Фото: Ростов ру.

На Ростов надвигаются похолодание и дожди. Прогноз составлен специалистами Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.Первый рабочий день будет последним теплым днем с ясной погодой. В Ростове будет тепло, осадки не ожидаются. А температура достигнет +26…+28.С 8 октября, вторника, в регионе начнется ухудшение погоды. Возможны кратковременные дожди и грозы. В Ростове во вторник ночью также прогнозируется дождь, ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-18 метров. Ночью температура будет +11…+13, днем – до +17…+19.В среду в Ростове без существенных осадков: ночью – до +8…+10, днем – до +19…+21.Кратковременные дожди сохранятся до конца недели, с температурой +11…+13 ночью и +17…+23 днем. В Ростове также ожидается облачная погода, осадков не предвидится.