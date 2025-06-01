Жителей Ростова ожидают плановые отключения электроэнергии в первую неделю лета

Фото: Donday

В начале летнего сезона жителей Ростова ожидают плановые отключения электроэнергии, о чем предупреждает компания «Донэнерго».В понедельник, 2 июня, с десяти утра до полудня электричество будет временно отсутствовать в нескольких жилых домах. Отключения коснутся улиц Вавилова, Неклиновской, Малиновского, Жмайлова, проспектов Королева и Стачки. Позже, с часа до трех часов дня, кратковременные перебои с электроснабжением продолжатся на улицах Малиновского, Жмайлова и Стачки.Более длительное отключение, с девяти утра до пяти вечера, затронет улицы Белорусскую, Енисейскую, Алтайскую, Каспийскую, Владимирскую, Украинскую, Амурскую, Краматорскую, Вятскую, Костромскую, Фучика, Татарскую, Касторную, Орскую, Георгиевскую и Береговую.В это же время без электроэнергии останутся дома, расположенные в переулках Самарском, Ильменском, Мезенском, Магаданском, Ангарском, Волочаевском, Суржском, Клязьменском, Свирском, Ладожском, Тверском и Ароматном.На следующий день, 3 июня, с девяти утра до полудня подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Совхозной и Провинциальной. С девяти утра до четырех вечера ограничения затронут проспект Стачки, улицы Малиновского, Пескова, Капитанскую, Закруткина, 5-ю и 9-ю Линии, улицы Зорге, Козлова, Текучева, Вавилова, переулки Радиаторный, Изыскательский и проспект Буденновский. Также в этот период без света останутся садовые товарищества «Ростовэнерго», «Садовод-любитель», «Мечта» и ООО «Астрагал».Самые продолжительные отключения, с девяти утра до пяти вечера, коснутся жителей улиц Береговой, Инструментальной, Промышленной, Металлургической, Новой, Коммунаров, переулков Соборного, Деревообделочного, Кривошлыковского, Упорного, Железноводского, проспектов 40-летия Победы, Мира и Шолохова.В среду, 4 июня, с девяти утра до пяти вечера без электричества останутся дома на проспектах 40 лет Победы и Буденновском. Аналогичная ситуация сложится на улицах Текучева, Киргизской, Каяльской, Путевой, 3-й Левой, 5-й улице, Красноаксайской и в переулке Соборном.Меньше по времени, с девяти утра до четырех вечера, продлятся отключения в Западном районе, затронув проспект Стачки, улицы Зорге, 2-ю Краснодарскую и Каширскую.В дополнение с 2 по 4 июня, ежедневно с девяти утра до пяти вечера, будут производиться отключения на улицах 2-й Комбайновской, Соединяющей, Коммунальной, Червоноармейской и в переулке Пожарном.