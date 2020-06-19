На новой неделе ростовчан ждут грозы и дожди

Жителей Ростова-на-Дону вновь ждёт «мокрая» погода на рабочей неделе. Солнце выглянет только к выходным, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Непогода начнётся с первого же дня. В понедельник утром и днём пройдут дожди с грозами. На город налетит сильный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. При грозе порывы достигнут 16 метров в секунду. Термометры покажут днём от +27 до +28, вечером — от +22 до 27 градусов.Во вторник, 23 июня, температура будет +30 градусов, к вечеру она опустится до +23. На небе — пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с той же силой.Осадки не прекратятся и на следующий день. В Ростове пройдёт гроза, ветер достигнет силы до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов.В четверг, 25 июня, небо затянут облака, ожидается кратковременный дождь. На улице будет тепло, до +28 градусов.Последний рабочий день порадует хорошей погодой. Через тучи, наконец, проглянет солнце. Осадков не предвидится. При этом не будет жары: днём прогнозируют от +25 до +27 градусов.