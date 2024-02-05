В Ростове на этой рабочей неделе потеплеет до +9 градусов

Фото: Ростов ру.

Существенное потепление прогнозируется в Ростове-на-Дону на этой рабочей неделе. Прогнозом поделились специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.На протяжении всей недели в донской столице будут идти дожди в сочетании с сильным ветром. К середине недели штормовой ветер достигнет 18-20 метров в секунду.В понедельник, 5 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днём порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью – 0…2°, днём – до 2…4°.Во вторник, 6 февраля, ожидается ветер до 20 метров в секунду. Возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью – 0…2°, днём – до 2…4°.К среде ветер утихнет и в Ростов придет потепление. Ветер будет подниматься до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью – до -1…1°, днём – до 6…8°.В четверг и пятницу также ожидаются осадки. Ветер будет подниматься до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью – до -1…1°, днём – до 6…9°.