Ростовский врач рассказала, как избавиться от болей в спине

Фото: Нейросеть

Сидячий образ жизни прочно обосновался в современной реальности, представляя серьезную угрозу для здоровья позвоночника и мышц. О способах борьбы с дискомфортом в спине рассказали на портале DonDay, ссылаясь на врача Дарью Мелешко.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около половины россиян регулярно сталкиваются с болями в спине, в отличие от Китая, где эта проблема затрагивает лишь каждого пятого.- Болевые ощущения – это сигнал, указывающий на возможные серьезные проблемы со здоровьем или развитие опасного заболевания, – отмечает Дарья.Врач поясняет, что острая боль возникает как реакция на травмы и повреждения, тогда как хроническая боль продолжается более трех месяцев и часто рассматривается как отдельная форма, не связанная с конкретным заболеванием.- Боль может локализоваться в пояснице или распространяться в ноги, что может свидетельствовать о радикулите, – добавляет медик.По словам Дарьи, немногие знают, что реакцией организма на боль в спине может быть повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови.Боли в спине часто являются следствием психосоматических состояний, то есть имеют психологические корни.- Например, они могут быть вызваны депрессией, стрессом, потерей близких или утратой внутренней уверенности, – объясняет врач.Главная цель лечения – устранение болевого синдрома, чтобы пациент мог вернуться к полноценной жизни. Важно сделать это оперативно, чтобы проблема не перешла в хроническую форму.Для поддержания здоровья спины рекомендуется следовать ряду советов. При отсутствии хронических заболеваний необходимо включить физическую активность в повседневную жизнь.-Скандинавская ходьба – отличный выбор для укрепления спины, – отмечает медик. – Также важно минимизировать стресс и корректировать ортопедические проблемы, такие как плоскостопие или сколиоз.Офисные сотрудники особенно подвержены болям в спине. Им рекомендуется правильно распределять рабочее время, делая перерывы после каждых 45 минут работы.- Для правильной посадки монитор должен быть расположен прямо перед глазами, кресло должно иметь подлокотники и надежную спинку для поддержки позвоночника, – подчеркивает Дарья.Важно также учитывать положение тела во время сна. Не рекомендуется спать на животе, матрас должен быть средней жесткости, а подушка – мягкой для комфортного положения на спине.