В Батайске под колеса иномарки попала 8-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Батайске 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на восьмилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.По предварительным данным, инцидент случился вблизи дома номер 287Б, расположенного по улице Максима Горького. Шестидесятидевятилетний мужчина, управлявший автомобилем марки Volkswagen Passat, допустил столкновение с девочкой, которая переходила дорогу в установленном для этого месте. По всей видимости, автомобилист не обратил внимания на ребенка, двигавшегося по "зебре", и не сумел вовремя среагировать, чтобы избежать наезда.В управлении ГИБДД по региону проинформировали, что девочка, получившая различные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.