В Ростовской области за безопасностью во время купального сезона будут следить свыше 200 спасателей

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В период купального сезона в Ростовской области безопасность обеспечат свыше 200 специалистов спасательных служб. Информация предоставлена Главным управлением МЧС по области.Купальный сезон начался в регионе с первого дня лета. К приему посетителей готовы 92 пляжные зоны из 95, запланированных к открытию.Жители Ростова смогут насладиться летним отдыхом на городском пляже в парке «Левобережном», а также на Зеленом острове. Помимо этого, готовятся к открытию два частных пляжа – «Карера» и «Абрикос».Более двухсот спасателей из разных ведомств будут осуществлять контроль за безопасностью отдыхающих. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подготовлены более ста единиц автомобильной техники и сто двадцать плавсредств.