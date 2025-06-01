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В Ростовской области за безопасностью во время купального сезона будут следить свыше 200 спасателей

В Ростовской области за безопасностью во время купального сезона будут следить свыше 200 спасателей
В период купального сезона в Ростовской области безопасность обеспечат свыше 200 специалистов спасательных служб. Информация предоставлена Главным управлением МЧС по области.

Купальный сезон начался в регионе с первого дня лета. К приему посетителей готовы 92 пляжные зоны из 95, запланированных к открытию.

Жители Ростова смогут насладиться летним отдыхом на городском пляже в парке «Левобережном», а также на Зеленом острове. Помимо этого, готовятся к открытию два частных пляжа – «Карера» и «Абрикос».

Более двухсот спасателей из разных ведомств будут осуществлять контроль за безопасностью отдыхающих. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подготовлены более ста единиц автомобильной техники и сто двадцать плавсредств.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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