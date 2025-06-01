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Магазин стройматериалов горит в Волгодонске на площади 50 квадратных метров

Магазин стройматериалов горит в Волгодонске на площади 50 квадратных метров

В Волгодонске вспыхнул пожар в магазине, специализирующемся на продаже стройматериалов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пламя охватило территорию в 50 квадратных метров.

Происшествие случилось 1 июня около 16:30 по местному времени. Огонь быстро распространился по зданию, находящемуся по адресу: улица Первомайская, дом 51. Местные жители сообщали о плотном сером дыме, поднимавшемся над горящим объектом.

Для борьбы с огнем были задействованы 16 пожарных и четыре специализированные машины. К 16:55, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, дальнейшее распространение огня было предотвращено, и площадь возгорания осталась на уровне 50 квадратных метров.
Фото: Соцсети
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