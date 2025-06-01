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В зоопарк Ростова из Ижевска переселили самца полярной совы

В зоопарк Ростова из Ижевска переселили самца полярной совы

В Ростовском зоопарке – новый обитатель: самец белой совы, прибывший из Ижевска. Информация об этом появилась 1 июня в соцсетях зоопарка.

В прошлом месяце из Ижевского зоосада в Ростов-на-Дону доставили самца полярной совы с целью образования пары. Стоит упомянуть, что самка, получившая имя Легенда, была привезена в Ростовский зоопарк годом ранее из Липецка.

По завершении карантинных мероприятий новые соседи встретились и теперь живут вместе. Сотрудники зоопарка предупреждают, что пока посетители не смогут наблюдать за совами, так как птицам необходимо время для адаптации и привыкания друг к другу.

Полярная сова заслуженно считается одной из самых таинственных и впечатляющих птиц. Отличительной чертой белой совы являются её внушительные размеры, делающие её одной из самых крупных среди сородичей. Длина её тела варьируется от 56 до 65 сантиметров, а размах крыльев достигает 150-160 сантиметров. Важно отметить, что самки этого вида обычно крупнее самцов.
Фото: Ростовский зоопарк
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