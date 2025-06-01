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Команду хоккейного клуба «Ростов» покидает нападающий Глеб Лачинов

Команду хоккейного клуба «Ростов» покидает нападающий Глеб Лачинов

Глеб Лачинов больше не будет выступать за хоккейный клуб «Ростов». Информация об уходе нападающего появилась в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях первого июня.

Этот 22-летний хоккеист, прошедший подготовку в тольяттинской хоккейной школе, стал частью ростовской команды в 2023 году.

В сезоне-2024/2025 форвард сумел набрать 4 очка (1 гол и 3 передачи) в 34 играх, показав при этом коэффициент полезности "-4" и заработав 12 штрафных минут. Всего за «Ростов» он сыграл в 66 матчах.
Фото: ХК Ростов
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