Команду хоккейного клуба «Ростов» покидает нападающий Глеб Лачинов

Фото: ХК Ростов

Глеб Лачинов больше не будет выступать за хоккейный клуб «Ростов». Информация об уходе нападающего появилась в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях первого июня.Этот 22-летний хоккеист, прошедший подготовку в тольяттинской хоккейной школе, стал частью ростовской команды в 2023 году.В сезоне-2024/2025 форвард сумел набрать 4 очка (1 гол и 3 передачи) в 34 играх, показав при этом коэффициент полезности "-4" и заработав 12 штрафных минут. Всего за «Ростов» он сыграл в 66 матчах.