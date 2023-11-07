Короткая рабочая неделя в Ростове будет туманной

Фото: Ростов ру.

Короткая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет туманной. Прогноз на ближайшие четыре рабочих дня составили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Из-за празднования Дня народного единства рабочая неделя будет короче на один день и начнется со вторника. В этот день в донской столице прогнозируют туман. Осадков не ожидается. Ветер будет срываться до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10°, днём +13…+15°.В среду в Ростове будет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +4…+6°, днём +15…+17°.К концу рабочей недели снова будет дождливо. Ночью пройдёт небольшой, днем – умеренный дождь. Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём составит +10…+12 градусов.