Николай Комличенко: «Это был мой заключительный матч в «Ростове»

Фото: ФК Ростов

Николай Комличенко, капитан и форвард «Ростова», сообщил, что игра против ЦСКА в суперфинале Кубка России стала для него прощальной в этой команде.- Это была моя последняя игра за «Ростов». Относительно моего будущего? Информация появится в ближайшее время, – сказал футболист.Комличенко присоединился к «Ростову» летом 2021 года, перейдя из московского «Динамо». Ростовчане арендовали Комличенко у московского «Динамо» и выкупили год спустя. За время своего пребывания в клубе он провел 130 игр и забил 35 мячей.