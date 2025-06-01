Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Прорыв водовода на Вересаева в Ростове не повлиял на водоснабжение

Прорыв водовода на Вересаева в Ростове не повлиял на водоснабжение

В Ростове прорыв водопроводной трубы на улице Вересаева не вызвал перебоев с водой у населения. Об этом заявили представители городской администрации.

Утром первого июня на улице Вересаева случился инцидент с водопроводной сетью. Из-за прорыва трубы улица оказалась затоплена большим количеством воды.

Выяснилось, что поврежденный участок – это стеклопластиковый трубопровод крупного сечения. По этому трубопроводу вода из реки Дон поступает на главные очистные сооружения города.

Ремонтные работы завершились к 11:30. Благодаря наличию резервного водовода на период устранения аварии была использована альтернативная схема подачи воды. Таким образом, подача воды потребителям не прекращалась.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.