Прорыв водовода на Вересаева в Ростове не повлиял на водоснабжение

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В Ростове прорыв водопроводной трубы на улице Вересаева не вызвал перебоев с водой у населения. Об этом заявили представители городской администрации.Утром первого июня на улице Вересаева случился инцидент с водопроводной сетью. Из-за прорыва трубы улица оказалась затоплена большим количеством воды.Выяснилось, что поврежденный участок – это стеклопластиковый трубопровод крупного сечения. По этому трубопроводу вода из реки Дон поступает на главные очистные сооружения города.Ремонтные работы завершились к 11:30. Благодаря наличию резервного водовода на период устранения аварии была использована альтернативная схема подачи воды. Таким образом, подача воды потребителям не прекращалась.