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На границе Украины и Ростовской области выросло количество грузовиков

На границе Украины и Ростовской области выросло количество грузовиков
Большое количество грузовиков зафиксировали на границе Украины и Ростовской области. Об этом сообщается в еженедельном отчёте миссии наблюдателей ОБСЕ.

Сообщается, что за последние дни стало расти количество грузового транспорта на пропускных пунктах. Количество машин составило 750, тогда как на прошлой неделе их было 734. Из них 373 были замечены в Гукове, 377 – в Донецке. Большинство грузовиков имели украинские номера. Однако каждый день фиксируют и автомобили с российскими номерами.

На границе также выросло число цистерн с пропаном и бутаном. Их количество увеличилось с 56 до 62.

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