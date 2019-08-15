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Администрация Ростова потратит 22,6 млн рублей на реставрацию вестибюля здания мэрии

Администрация Ростова потратит 22,6 млн рублей на реставрацию вестибюля здания мэрии

Мэрия Ростова потратит 22,6 млн рублей на ремонт вестибюля здания администрации. В настоящее время городское хозяйственное управление ищет компанию, которая выполнит работы.

Подрядчик должен будет выполнить ремонтно-реставрационные работы и приспособить к современному использованию холл мэрии. Администрация находится в здании, которое является памятником архитектуры, - «Здание городской Думы, XIX в.», поэтому при ремонте должны быть соблюдены правила проведения работ на объектах культурного наследия.

Согласно проекту реставрации в вестибюле городской администрации проведут очистку поверхности стен, потолка и лепного декора от пыли и загрязнений, оштукатурят и окрасят поверхности. Деревянный пол подлежит замене так же, как и подоконники, их заменят на мраморные.

Подрядчик определится в результате аукциона 27 августа. На работы отводится 90 дней со дня заключения контракта.

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