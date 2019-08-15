Администрация Ростова потратит 22,6 млн рублей на реставрацию вестибюля здания мэрии





Мэрия Ростова потратит 22,6 млн рублей на ремонт вестибюля здания администрации. В настоящее время городское хозяйственное управление ищет компанию, которая выполнит работы.



Подрядчик должен будет выполнить ремонтно-реставрационные работы и приспособить к современному использованию холл мэрии. Администрация находится в здании, которое является памятником архитектуры, - «Здание городской Думы, XIX в.», поэтому при ремонте должны быть соблюдены правила проведения работ на объектах культурного наследия.



Согласно проекту реставрации в вестибюле городской администрации проведут очистку поверхности стен, потолка и лепного декора от пыли и загрязнений, оштукатурят и окрасят поверхности. Деревянный пол подлежит замене так же, как и подоконники, их заменят на мраморные.



Подрядчик определится в результате аукциона 27 августа. На работы отводится 90 дней со дня заключения контракта.