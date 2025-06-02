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На ремонт пяти километров дороги в Ростовской области потратят 113 миллионов рублей

На ремонт пяти километров дороги в Ростовской области потратят 113 миллионов рублей
В Ростовской области отремонтируют около пяти километров дороги за 113,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 30 мая. Заказчиком выступает министерство транспорта региона.

Ремонт затронет участок дороги регионального значения между слободой Кашары и городом Морозовском. Речь идет об участке с 41-го по 46-й километры в Кашарском районе. Подрядчик снимет старое покрытие, выровняет дорожное полотно и уложит новое.

Одним из ключевых условий является гарантия на работы. По условиям тендера дорога должна прослужить не менее шести лет. В противном случае подрядчик будет обязан устранить все недостатки за свой счет.

Победитель тендера будет объявлен 11 июня. С ним заключат контракт на сумму 113,8 миллиона рублей из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимаются до 9 июня.
Фото: Ростов.ру
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