На ремонт двух дорог в Ростовской области выделили 4,3 миллиона

Администрации Багаевского и Октябрьского районов Ростовской области 28 сентября разместили конкурсы на ремонт дорог.Участок переулка Ермаковского в Багаевском сельском поселении обойдется чуть больше трех миллионов бюджетных рублей. По условиям муниципального контракта исполнитель берет на себя доставку и отгрузку материалов, замену асфальта, разметки и дорожных знаков.Гарантия на новое покрытие должна составлять не менее пяти лет. Для знаков – два года. На выполнение работ на участке от улицы Мельничной до улицы Семашко у подрядчика будет срок до 26 ноября 2021 года.В поселке Новосветловском Октябрьского района дорогу отремонтируют за 1,2 миллиона рублей. Новый асфальт на улице Московской также должен прослужить не менее пяти лет. Выполнить работы исполнитель контракта должен будет не позднее 15 календарных дней со дня его заключения.Конкурсы на определение подрядчика по двум тендерам проведут 8 и 7 октября соответственно.