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В Ростове почти за два миллиона рублей отремонтируют кровлю поликлиники № 4

В Ростове почти за два миллиона рублей отремонтируют кровлю поликлиники № 4
Городская поликлиника № 4 Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который выполнит ремонт кровли. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 6 сентября.

Согласно техническому заданию на ремонт крыши поликлиники в переулке Днепровском, 122/1 выделено 1,8 миллиона рублей. Источником финансирования выступает бюджет города.

За эти деньги подрядная организация должна будет снять старое покрытие, зачистить и устранить недочеты на поверхности, после чего постелить новое кровельное покрытие. Общая площадь здания составляет около 10 000 квадратных метров, однако кровлю будут стелить только в корпусе А. После всех строительных работ подрядчик должен будет убрать весь мусор.

Имя исполнителя контракта станет известно 16 сентября. До 20 октября, то есть за месяц, подрядчику нужно будет отремонтировать крышу. Примечательно, что прослужить покрытие должно не менее пяти лет.

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