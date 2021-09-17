На ремонт пяти улиц в Ростове потратят около 400 миллионов рублей

Власти Ростова и области потратят около 400 миллионов рублей на ремонт пяти улиц в городе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 17 сентября.Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструкты Ростова разместила сразу несколько конкурсов на ремонт дорог донской столицы. В список вошли улица Шеболдаева с площадью Народного Ополчения и Стадионной, проспект Буденновский, улицы 50-летия Ростсельмаша, Самшитовая и проспект Шолохова в районе Театрального. Общая стоимость составила порядка 400 миллионов рублей.Так, ремонт проспекта Шолохова (пр. Театральный - путепровод через ж/д пути по пр. Шолохова) обойдется городу в 120 миллионов, проспекта Буденновского (от Нансена до Темерницкой) - в 168 миллионов, Шеболдаева и Народного Ополчения - в 41 миллион рублей, улицы 50-летия Ростсельмаша - в 44 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджетов области и города.Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения, с 1 апреля до 1 сентября 2022 года. Подрядчик должен будет снять старое покрытие, подготовить место и постелить новый асфальт. Новый асфальт должен прослужить как минимум пять лет. Разметку тоже придется чертить подрядчику. Однако она должна прослужить не менее года.Примечательно, что тот же проспект Буденновский не так нуждается в ремонте, как другие не менее загруженные улицы Ростова. С ремонтом этой улицы можно было повременить, однако принято решение, что именно эти улицы нуждаются в ремонте больше других.Исполнитель контракта станет известен 10 октября. Возьмется ли один подрядчик сразу за несколько объектов, пока не известно.