На ремонт 22 улиц в Ростовской области выделили 4,5 миллиона рублей



В Кагальницком районе Ростовской области планируется отремонтировать 22 улицы. На работы выделяют 4 516 576 рублей, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает комитет по управлению имуществом Кагальницкого района. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября. В тот же день пройдёт электронный аукцион.



Ремонту подлежат улицы в посёлке Двуречье, сёлах Иваново-Шамшево и Васильево-Шамшево, хуторах Красный, Жуково-Татарский, Родники, Первомайский и Зелёная Роща, а также в станицах Кагальницкая и Хомутовская.



Срок выполнения работ - с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Средства выделяются из районного бюджета.