На реконструкцию площади Ленина в Новошахтинске понадобилось 200 миллионов рублей

Обновленная площадь Ленина в Новошахтинске обойдется в 200 миллионов рублей, следует из документов госзакупки.Исполнителя контракта ищет управление городского хозяйства. За восемь месяцев подрядчик должен полностью заменить земляное полотно на площади, основание дорожной одежды, положить новые тротуары, поставить дорожные знаки, перила, автопавильоны и нанести новую разметку. Средства на эти цели выделены из федерального, областного бюджетов и городского дорожного фонда.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 февраля текущего года. Победителя выберут посредством электронного аукциона.Площадь Ленина в Новошахтинске берет начало у дома № 15 на проспекте Ленина и заканчивается в северной части дома № 1 по улице Астраханской. Ее протяженность – 1,9 километра.